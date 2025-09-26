Нетаньяху виступив на Генасамблеї ООН: що сказав

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 26 вересня виступив на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він сказав, що Ізраїль не забув заручників ХАМАСу, заперечив напади на мирних жителів у Газі та розкритикував Францію і Велику Британію за визнання Палестини.

Виступ Нетаньяху транслювали на YouTube-каналі ООН.

Коли він вийшов на сцену, десятки людей вийшли з зали на знак протесту, інші почали аплодувати. На Таймс-сквер у Нью-Йорку зібралися протести — пропалестинські й ізраїльські, останні говорили про потребу завершення війни та повернення заручників.

Делегати покидають зал перед виступом прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США, 26 вересня 2025 року. REUTERS/Caitlin Ochs

Про боротьбу з терористами

Нетаньяху стверджує, що за останній рік Ізраїль розгромив хуситів, знищив "основну частину терористичної машини" угруповання ХАМАСу і паралізував "Хезболлу".

Для наочності прем'єр приніс карту "Прокляття", яку мав із собою рік тому. Там позначена "терористична вісь Ірану" і що Ізраїлю вдалося ліквідувати за рік. він закликав тих лідерів ХАМАСу, які ще залишилися серед живих, скласти зброю, облишити ізраїльський народ і звільнити заручників.

"Якщо ви це зробите, ви будете жити, якщо ні, Ізраїль вас вистежить", — додав політик.

Про заручників

Нетаньяху сказав, що його уряд пам'ятає про заручників, Ізраїль не зупиниться, доки не звільнить усіх їх. На сьогодні, за словами прем'єра, Ізраїль повернув додому 207 цих заручників, додаючи, що 20 із 48, які залишилися в Газі, живі. Він зачитав імена цих 20 людей.

Нетаньяху підкреслив, що його виступ на Генасамблеї звернення транслюється для жителів сектору Газа. Для цього ізраїльська армія встановила гучномовці на кордоні з Газою. А з допомогою ізраїльської розвідки слово Нетаньяху безпосередньо надходить на мобільні телефони членів ХАМАСу.

Гучномовці, встановлені на вантажівках, стоять біля кордону між Ізраїлем і Газою на ізраїльській стороні, щоб транслювати виступ прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху на Генеральній Асамблеї ООН, 26 вересня 2025 року. REUTERS/Rami Amichay

Про атаки на цивільних в Газі

Нетаньяху заперечив атаки на цивільне населення в Газі. Насправді все буцімто навпаки, каже він, заявляючи, що Ізраїль розкидав "мільйони листівок і надіслав мільйони SMS-повідомлень", щоб змусити цивільне населення евакуюватися з міста Газа.

Проте ХАМАС влаштовується в мечетях, школах, лікарнях та житлових будинках», щоб підставити під удар цивільних, сказав ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху відкинув звинувачення й про голод, який умисно організовує Ізраїль для Сектора Гази. населення Гази. Він каже, що якщо жителям Гази бракує їжі, то це тому, що ХАМАС "краде її, накопичує і продає".

Про визнання Палестини

Нетаньяху у своєму виступі в ООН також розкритикував рішення таких країн, як Франція та Велика Британія, що визнали Палестинську державу. Він називає визнання Палестини "національним самогубством" для Ізраїлю.

Що відомо про визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН 22 вересня заявив, що Франція визнає Палестину. До того прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Парижа визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали державу Палестина. Три країни наголосили, що угруповання ХАМАС не має бути причетним до формування уряду Палестини та створення двох держав — Ізраїля та Палестини — це "шлях до тривалого миру для ізраїльського та палестинського народів".

Ізраїль пригрозив "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.