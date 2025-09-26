Трамп: США близькі до угоди щодо Гази та повернення заручників

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати наближаються до укладення мирної угоди для завершення конфлікту в Газі та повернення заручників додому.

Слова американського лідера наводить Reuters.

У п’ятницю Трамп заявив журналістам перед від’їздом на турнір Ryder Cup у Нью-Йорку:

"Схоже, що ми досягли угоди щодо Гази. Я думаю, що це угода, яка поверне заручників, це буде угода, яка покладе край війні", — сказав Трамп, не уточнюючи деталей.

Трамп зазначив, що 25 вересня він обговорював пропозицію з представниками кількох країн Близького Сходу та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Президент США залишається одним із найвірніших союзників Ізраїлю на міжнародній арені.

Цього тижня на сесії ООН у Нью-Йорку США представили 21-пунктний мирний план для Близького Сходу, спрямований на завершення майже дворічного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

За словами спеціального посланця США Стіва Віткоффа, план надіслали 23 вересня посадовцям Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Єгипту, Йорданії, Туреччини, Індонезії та Пакистану.

Відомо, що ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземне вторгнення в Газі. Як повідомляє CNN, авіаудари зруйнували десятки житлових і висотних будівель, які ізраїльська сторона вважає об’єктами ХАМАС. За даними палестинської преси, невдовзі після вечірніх авіаударів ізраїльські танки зайшли до міста.

Уряд Ізраїлю повідомляв, що не збирається "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляв, що контролює 40% міста Газа. Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. ЦАХАЛ заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто.