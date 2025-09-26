У пʼятницю, 26 вересня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який на полях Генасамблеї ООН заявив, що нібито може переконати Будапешт відмовитися від російської нафти.

Про це він заявив у програмі "Доброго ранку, Угорщино!" на радіо Kossuth.

Зокрема, Орбан наголосив, що Угорщина є суверенною державою, яка сама ухвалює рішення.

"Америка — велика країна, а Угорщина — менше. Але в одному ми подібні: обидві країни — суверенні держави. Нам не потрібно приймати аргументи одна одної. Америка має свої аргументи та інтереси, як і Угорщина. У нас є спільне: ми їх чітко висловлюємо та представляємо. І якщо ми в добрих стосунках, скажімо, як друзі, то ми слухаємо один одного, а далі кожний робить те, що хоче", — сказав Орбан.

Нагадаємо, 23 вересня перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан "змінить свою думку" щодо імпорту нафти з Росії, відповідаючи на запитання журналістки Суспільного.

"Я маю відчуття, що Орбан змінить свою думку. Російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі. Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Всі думали, що війна закінчиться за три дні, але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки, і воно виглядає так, що воно не зупиниться", — розповів президент Трамп.

Раніше глава угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Білого дому.

Наразі Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

4 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що саме Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти. Трамп прямо вимагав від ЄС активніших економічних кроків проти Росії, наголошуючи, що впродовж року Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального ЄС.

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU. Метою плану є припинення імпортування російських нафти та газу країнами ЄС до 2027 року.

Серед заходів — диверсифікація постачань нафти та газу від інших країн-імпортерів та розробка "механізму спільних закупівель", який буде вести переговори й укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів, які беруть у ньому участь. Комісія також розгляне законодавчі заходи, які з часом вимагатимуть від держав-членів диверсифікації постачань газу та нафти. Також Єврокомісія пропонує країнам-членам перехід на відновлювальні джерела енергії до 2030 року. 45% енергії країни мали б отримувати від відновлюваних джерел.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. Так, у липні 2025 року Словаччина блокувала ухвалення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії через план REPowerEU. У Словаччині вважають, що заходи в рамках REPowerEU "загрожують" економіці країни та енергетичній безпеці.

Мита Трампа для Індії через закупівлю нафти РФ

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснефть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.