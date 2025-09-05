Індія продовжить купувати російську нафту — міністерка фінансів

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить купувати російську нафту. За її словами, країна робитиме вибір в галузі енергетики, виходячи з власних інтересів.
Про це повідомляє The Economic Times.
Відповідну заяву міністерка зробила у п’ятницю, 5 вересня.
“Індія продовжуватиме купувати російську нафту. Ми самі вирішуємо, що купувати, щоб задовольнити наші потреби, і звідки купувати нафту, ми повинні прийняти рішення з цього приводу”, — сказала Сітхараман в інтерв'ю News18, висловлюючи позицію уряду Моді.
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Росія знизила ціни на нафту для Індії. За словами джерел, які отримали пропозиції щодо російської нафти, ціна на нафту марки Urals знизилася на 3-4 долари за барель порівняно з Brent з урахуванням доставки. Ціна вказана для вантажів, які будуть завантажені наприкінці вересня та в жовтні, зазначили співрозмовники агентства.