Axios: Трамп вимагає від Європи більшого тиску на Путіна у питанні України

Президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що саме Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти й має посилити тиск на Москву та переконати Китай зробити те саме.

Про це пише Axios з посиланням на джерела у Білому домі.

За даними американських чиновників, Трамп прямо вимагав від ЄС активніших економічних кроків проти Росії, наголошуючи, що впродовж року Кремль отримав €1,1 млрд від продажу пального ЄС. Він також закликав європейських партнерів чинити тиск на Пекін, який, за словами Вашингтона, підтримує військові зусилля Москви.

На пресконференції після розмови президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо Путін продовжить відмовлятися від переговорів із Зеленським, спільно зі США будуть запроваджені нові санкції. Сам Зеленський підкреслив, що необхідно ще більше тиснути на Росію.

Експерти нагадують, що попри скорочення закупівель, Угорщина й Словаччина досі отримують російську нафту завдяки виняткам у санкціях, а частина російських нафтопродуктів потрапляє до ЄС після переробки в Туреччині чи Індії.

Розмова відбулася після зустрічі в Парижі між Зеленським та європейськими лідерами з так званої “Коаліції охочих”, які працюють над гарантіями безпеки для України. Київ наполягає, що в системі таких гарантій мають брати участь і США.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

У Єлисейському палаці раніше повідомляли, що зокрема на саміті глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів Збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.