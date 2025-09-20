Європейський Союз (ЄС) розглядає торгівельні заходи, спрямовані на обмеження імпорту російської нафти трубопроводом "Дружба", який постачає нафту до Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Bloomberg з посилання на джерела.

За словами співрозмовників агентства, Єврокомісія переглядає питання про імпорт російської нафти через трубопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини та Словаччини, і розглянуті заходи в основному торкнуться цих постачань, якщо вони не будуть поступово припинені.

Агентство зазначає, що Будапешт і Братислава досі неохоче диверсифікують джерела енергоносіїв, відмовляючись від російської нафти, і блокували санкції, які, на їхню думку, загрожують їхній енергетичній безпеці.

Ці плани не стосуються пропозицій нового пакета санкцій, який ЄС представив у п'ятницю. Запропоновані обмеження включають заборону на російський скраплений газ, і спочатку застосовуватимуться до короткострокових контрактів через шість місяців після набрання чинності, а потім до довгострокових угод з 1 січня 2027 року.

Послів ЄС поінформували про пропозиції щодо цих заходів, однак наразі відмовилися надати детальну інформацію про терміни та масштаби.

На відміну від санкцій, для ухвалення яких необхідна підтримка всіх держав-членів, торгівельні заходи, такі як мита, потребують підтримки лише більшості столиць.

Ці заходи дозволять ЄС виконати ключову вимогу президента США Дональда Трампа, який закликав блок припинити купувати російські енергоресурси. Майже всі держави-члени припинили імпорт трубопроводом і морським транспортом, але Угорщина і Словаччина досі не бажали диверсифікувати постачання нафти з РФ і блокували заходи, які, на їхню думку, ставлять під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Інші заходи блоку будуть спрямовані на великі російські нафтові компанії, а також мережі та судна, які дозволяють Москві перевозити нафту та отримувати прибуток від торгівлі.

За словами джерел, більшість інших країн ЄС зобов'язалися поступово припинити весь імпорт російського викопного палива до кінця 2027 року, і застосування торгівельних заходів може стати варіантом, якщо уряди Будапешта і Братислави не представлять плани відмови.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. ЄС має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Окрім того, хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир".