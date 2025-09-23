Перейти до основного змісту
Сійярто заявив, що Угорщина не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Трампа
Сійярто заявив, що Угорщина не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Трампа

Дмитро Михайлов
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час спільної пресконференції у Будапешті, Угорщина, 8 вересня 2025 року. REUTERS/Bernadett Szabo

Глава угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Білого дому.

Про це він сказав у коментарі журналістам британської газети The Guardian на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше американський президент Дональд Трамп вимагав від країн НАТО і Європи припинити імпорт російської нафти. Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта стверджував, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина з решти 20% припадає на Угорщину.

У кулуарах Генасамблеї ООН Сійярто сказав журналістам видання: "Ми не можемо гарантувати безпечне постачання (енергоносіїв — ред.) для нашої країни без російських джерел нафти чи газу".

Водночас угорський міністр зазначив, що "розуміє" підхід Трампа, але додав:

"Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання. Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім РФ — ред.)… Але ми можемо купувати лише там, де в нас є інфраструктура. А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських постачань неможливо гарантувати безпечне постачання країни".

Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який наразі готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".

