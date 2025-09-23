Глава угорської дипломатії Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Білого дому.

Про це він сказав у коментарі журналістам британської газети The Guardian на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше американський президент Дональд Трамп вимагав від країн НАТО і Європи припинити імпорт російської нафти. Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта стверджував, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина з решти 20% припадає на Угорщину.

У кулуарах Генасамблеї ООН Сійярто сказав журналістам видання: "Ми не можемо гарантувати безпечне постачання (енергоносіїв — ред.) для нашої країни без російських джерел нафти чи газу".

Водночас угорський міністр зазначив, що "розуміє" підхід Трампа, але додав:

"Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання. Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім РФ — ред.)… Але ми можемо купувати лише там, де в нас є інфраструктура. А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських постачань неможливо гарантувати безпечне постачання країни".

Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який наразі готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".