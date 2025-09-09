Президент Володимир Зеленський заявив, що погоджується з позицією американського лідера Дональда Трампа щодо закупівлі російської нафти та газу деякими європейськими країнами. За його словами, вони мають розірвати всі енергетичні угоди з РФ, адже це допомагає їй продовжувати війну проти України.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю виданню ABC.

"І я сказав, що, на мою думку, президент Трамп має рацію щодо європейців. Я дуже вдячний усім партнерам, але деякі з них, я маю на увазі, продовжують постачати нафту та російський газ. Якщо говорити відверто й прямо, то це несправедливо", — сказав Зеленський.

Він закликав європейські країни відмовитися від купівлі будь-яких енергоносіїв у РФ, а також розірвати всі угоди з нею.

Також Зеленський підкреслив, що очільник Кремля Володимир Путін робить ставку на продовження співпраці з Китаєм і Північною Кореєю. Зокрема він нагадав, що Північна Корея "вже надсилає солдатів, артилерію та ракети до Росії, і вони нас атакують".

"Ось чому потрібен тиск, але не тільки з боку Європи. Звичайно, цього недостатньо. Найбільшу силу має Білий дім, і я дуже розраховую, що президент Трамп це зробить — натисне на Путіна. Це єдиний спосіб зупинити вбивцю — треба відібрати в нього зброю. Енергія — його це зброя", — сказав президент.

Мита Трампа для Індії через закупівлю нафти РФ

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".