Ми не маємо іншого вибору — глава МЗС Угорщини про імпорт російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна купує нафту у Росії, бо "не має іншого вибору". Так Сійярто відповів на вимогу президента США Трампа припинити закупівлі російської нафти до Європи.

Про це Петер Сійярто повідомив під час брифінгу 5 вересня.

Петер Сійярто заявив, що нафту можна купувати там, "де є фізична можливість". Угорщина імпортує нафту з Росії через нафтопровід "Дружба".

"Угорщина співпрацює з Росією з точки зору безпеки поставок, пояснюється тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу у збільшенні потужності газопроводів у Південно-Східній Європі, а Хорватія не збільшила потужність альтернативного трубопроводу, що веде до нас, але збільшила транзитний збір за транспортування до п’ятикратного рівня, що перевищує європейські показники", — заявив Петер Сійярто.

Глава МЗС Угорщини також назвав "лицемірами" тих, хто закликає Угорщину перестати імпортувати нафту з Росії, адже ці люди нібито самі імпортують російську нафту, тільки таємно.

"Серед тих, хто найгучніше критикує Угорщину та Словаччину за їхні закупівлі нафти, є значна кількість тих, хто також купує російську нафту, тільки обхідним шляхом, через певні азійські країни. Вони роблять це для того, щоб мати змогу купувати дешевшу нафту", — сказав Петер Сійярто.

4 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що саме Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти. Трамп прямо вимагав від ЄС активніших економічних кроків проти Росії, наголошуючи, що впродовж року Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального ЄС.

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU. Метою плану є припинення імпортування російських нафти та газу країнами ЄС до 2027 року. Серед заходів — диверсифікація поставок нафти та газу від інших країн-імпортерів та розробка "механізму спільних закупівель", який буде вести переговори й укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів, які беруть у ньому участь. Комісія також розгляне законодавчі заходи, які з часом вимагатимуть від держав-членів диверсифікації поставок газу та нафти. Також Єврокомісія пропонує країнам-членам перехід на відновлювальні джерела енергії до 2030 року. 45% енергії країни мали б отримувати від відновлюваних джерел.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. Так, у липні 2025 року Словаччина блокувала ухвалення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії через план REPowerEU. У Словаччині вважають, що заходи в рамках REPowerEU "загрожують" економіці країни та енергетичній безпеці.