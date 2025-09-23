Президент США Дональд Трамп вважає, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан "змінить свою думку" щодо імпорту нафти з Росії. Трамп критикує країни Європи, які імпортують російські енергоносії попри війну, яку розпочала РФ проти України.

Про це Дональд Трамп повідомив у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного перед зустріччю з Зеленським на полях Генасамблеї ООН.

"Я маю відчуття, що Орбан змінить свою думку. Російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі. Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Всі думали, що війна закінчиться за три дні, але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки, і воно виглядає так, що воно не зупиниться", — розповів президент Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не відмовиться від російської нафти, попри вимоги Білого дому.

Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання. Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім РФ — ред.)… Але ми можемо купувати лише там, де в нас є інфраструктура. А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських постачань неможливо гарантувати безпечне постачання країни", — заявив Петер Сійярто.

У коментарі Суспільному Петер Сійярто заявив, що санкції проти російських енергоносіїв шкодить першочергово європейським країнам, які імпортують російську нафту та газ. Угорщина та Словаччина імпортують російську нафту та газ через нафтопровід "Дружба".

"Фактично, коли йдеться про санкції, ми європейці більше страждаємо ніж росіяни. Якщо чесно – я не дбаю як нашкодити Росії. Мене цікавить як не нашкодити Угорщині", — сказав Сійярто.

Угорщина і Словаччина імпортують нафту з РФ трубопроводом "Дружба". Йдеться про близько 200-250 тисяч барелів на день, а це приблизно 3% попиту Євросоюзу на цю сировину.

22 вересня у Єврокомісії повідомили, що у 19-му пакеті антиросійських санкцій, який наразі готується, ЄС не планує зупиняти постачання нафти трубопроводом "Дружба".