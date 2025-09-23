Президент США Дональд Трамп вважає, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання журналістки, чи вважає він, що країни НАТО мають збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір Альянсу, Трамп відповів: "Так, я думаю, що вони повинні".

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, які залітають у повітряний простір країн НАТО. Їх можуть збивати, якщо вони атакуватимуть.

"Я не думаю, що хтось говорив про збивання російських літаків, хіба що вони атакують. Я думаю ви бачили, що НАТО реагує на ці вторгнення так само як ми реагуємо на них постійно. Коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це НАТО зробило, і саме це НАТО продовжуватиме робити", — сказав Марко Рубіо.

23 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО будуть оцінювати ситуацію перед тим, як приймати рішення про збиття невідомих літальних апаратів, які залітають у повітряний простір країн Європи.

"Ми маємо систему, яка працює. SACEUR має всі необхідні повноваження, щоб командири на місцях знали, що їм потрібно робити, і, якщо необхідно, також приймати остаточне рішення, але тільки тоді, коли є оцінка, що це необхідно", — сказав Марк Рютте.

Порушення простору Естонії винищувачами РФ

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який підкреслив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.