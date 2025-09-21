Президент Чехії Петр Павел сказав, що порушення Росією повітряного простору іноземних держав — це привід збити повітряну ціль.

Про це він говорив в інтерв'ю "Чеському телебаченню", цитують Novinky та Radio Prague International.

Президент спілкувався з журналістами після того, як три російські літаки Міг-31 порушили повітряний простір Естонії.

На його думку, НАТО має реагувати на такі випадки: "Зокрема і військовою реакцією. Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злом просто неможливо".

За словами Павела, порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і, отже, збиття такого літака. А Росія поводитиметься "так, як ми їй дозволимо".

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в країні створять координаційну групу із захисту країни від безпілотних літальних апаратів.

Окрім інциденту в Естонії, останнім часом Росія порушувала небо й інших країн. 10 вересня 19 ударних дронів залетіли у Польщу. Потім на заході Латвії на березі знайшли хвостову частину дрона. Міноборони Румунії розповідало, що дрони з РФ залітають у повітряний простір країни "майже щотижня". 19 вересня два винищувачі РФ порушили зону безпеки біля бурової вежі в Балтиці, у Польщі.