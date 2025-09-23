Російські літаки не збиватимуть, якщо вони не атакують — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, які залітають у повітряний простір країн НАТО. Їх можуть збивати, якщо вони атакуватимуть.

Про це держсекретар Рубіо повідомив в інтервʼю CBS News, передає Державний департамент США.

"Я не думаю, що хтось говорив про збивання російських літаків, хіба що вони атакують. Я думаю ви бачили, що НАТО реагує на ці вторгнення так само як ми реагуємо на них постійно. Коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це НАТО зробило, і саме це НАТО продовжуватиме робити", — сказав Марко Рубіо.

Держсекретар США запевнив, що США залишаються найвпливовішим членом та партнером НАТО.

"Ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО. Це зобов'язання залишається непохитним", — сказав Марк Рютте.

23 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО будуть оцінювати ситуацію перед тим, як приймати рішення про збиття невідомих літальних апаратів, які залітають у повітряний простір країн Європи.

"Ми маємо систему, яка працює. SACEUR має всі необхідні повноваження, щоб командири на місцях знали, що їм потрібно робити, і, якщо необхідно, також приймати остаточне рішення, але тільки тоді, коли є оцінка, що це необхідно", — сказав Марк Рютте.

Що відомо про дрони над Данією та Норвегією

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус у Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Ґардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.