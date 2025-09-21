Радбез ООН збереться через порушення Росією повітряного простору Естонії

В Нью-Йорку 22 вересня відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН за запитом Естонії після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Це перший такий випадок за 34 роки членства країни в ООН.

Про це інформує Міністерство закордонних справ Естонії.

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться 22 вересня о 17:00 за київським часом у Нью-Йорку. Естонія вперше за час свого членства в ООН звернулася з ініціативою скликати екстрене засідання цього органу.

19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

Міністр нагадав, що нещодавно зафіксували порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками. Естонія також є членкинею НАТО.

"Нахабно порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх членів ООН. Поведінка Росії не відповідає її зобов’язанням як постійного члена Ради Безпеки і була б неприйнятною для будь-якої іншої держави-члена ООН", – заявив очільник естонської дипломатії.

Рада Безпеки ООН складається з 15 держав, серед яких п’ять постійних членів — США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.