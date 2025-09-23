Ми допоможемо та залучимо всіх союзників — Рютте про дрони над Данією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент з дронами у Данії, який відбувся 22 вересня ввечері. Рютте заявив, що НАТО "допоможе" країні та "залучить союзників" для цього.

Про це Марк Рютте повідомив на брифінгу після засідання ради НАТО 23 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

"Прем'єр-міністр та Данія все ще оцінюють, що саме відбулось і чи можуть вони дізнатися більше. Звичайно, ми допоможемо, де тільки зможемо. Всі наші союзники будуть залучені до цього, як це завжди буває, коли трапляються такі серйозні інциденти", — повідомив Марк Рютте.

Та Марк Рютте зауважив, що країни НАТО будуть оцінювати ситуацію перед тим, як приймати рішення про збиття невідомих літальних апаратів, які залітають у повітряний простір країн Європи.

"Ми маємо систему, яка працює. SACEUR має всі необхідні повноваження, щоб командири на місцях знали, що їм потрібно робити, і, якщо необхідно, також приймати остаточне рішення, але тільки тоді, коли є оцінка, що це необхідно", — сказав Марк Рютте.

Марк Рютте зауважив, що "росіяни також знають, що в разі необхідності ми не будемо вагатися".

Що відомо про дрони над Данією та Норвегією

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту Каструп повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус у Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло Гардермуен також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.