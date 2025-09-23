Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що держава готова застосовувати силу для захисту свого повітряного простору у випадку його порушення.

Про це він сказав у коментарі шведському виданню Aftonbladet.

"Жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Швеція має право захищати свій повітряний простір, за необхідності із застосуванням сили, і захищатиме його", — сказав міністр.

Він також пояснив, що згідно з регламентом IKFN уряд надав Збройним силам інструкції щодо дій у випадку появи літаків-порушників. Це включає право відкривати вогонь, якщо цього вимагає ситуація, як після попередження, так і без нього.

Відповідна заява пролунала після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Румунії, а винищувачі РФ — повітряний простір Естонії.

Що відомо про порушення простору Естонії винищувачами РФ

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.