ЄС виділяє близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС виділяє близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні.

Про це вона заявила під час виступу на конференції "Відновлення дитинства та людяності — просування миру в Україні через повернення українських дітей" на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, передає кореспондентка Суспільного.

"Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі", — сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС також фінансує роботу української прокуратури, щоб "родини бачили, що справедливість відновлена".

Також ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяють понад 10 мільйонів євро, аби повернені українські діти могли "одужати, навчатися та знову мріяти".

Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС вже наклав санкції на понад 50 людей, причетних до викрадення дітей.

"Ця боротьба не є виключно справою України. Вона вимагає рішучості всього світу, щоб максимально посилити тиск на Росію. Саме тому ЄС приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. І саме тому ми проведемо міжнародний саміт високого рівня, щоб поставити цих дітей на перше місце у світовій порядку денному. Бо кожна викрадена дитина — це не лише втрата для України. Це втрата для всього світу. Ми мусимо повернути їх додому. Кожного з них", — сказала фон дер Ляєн.

Крім того, посадовиця повідомила, що наразі понад 1,5 мільйона українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях та "ростуть у тіні примусової русифікації".

"Це не лише військовий злочин. Це спроба знищити ідентичність України. Вкрасти її майбутнє, викравши її дітей. Позбавити їх імен, мови, спогадів і замінити їх брехнею. Однак у цій темряві є історії надії", — додала президентка Єврокомісії.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.