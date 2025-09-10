Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала саміт Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей.

Про це вона сказала 10 вересня під час промови в Європарламенті, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб підтримати дітей України. Тому я можу оголосити, що разом з Україною та іншими партнерами я проведу саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Кожна викрадена дитина повинна бути повернута", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, під час своєї промови, вона розповіла історію викраденого російськими військами з Маріуполя підлітка Сашка.

"Саші було лише 11 років, коли росіяни напали. Вони забрали Сашу та його маму до так званого фільтраційного табору. Вони (росіяни — ред.) сказали йому, що мама більше не потрібна, а він поїде до Росії де матиме нову маму, російський паспорт та ім'я. Вони відправили його в окупований Донецьк, але Саша не здавався", — сказала президентка Єврокомісії.

У Донецьку, хлопець зміг зателефонувати своїй бабусі Людмилі в Україну та попросив її знайти його та "відвезти додому". Жінка здійснила довгу подорож через Європу до Росії та змогла забрати онука в Україну.

Хлопець з бабусею були запрошені до Європарламенту, у залі засідань їх привітали оплесками.

Сашко та його бабуся Людмила під час засідання Європарламенту, 10 вересня 2025 року. Х / Ursula von der Leyen

"На жаль, історія Саші далека від унікальності. Є ще десятки тисяч українських дітей, чия доля невідома. У пастці. Під загрозою. Змушені заперечувати свою ідентичність. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб підтримати українських дітей", — додала фон дер Ляєн.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.