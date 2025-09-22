В Італії відбуваються протести на тлі посиленого наступу Ізраїлю в Секторі Гази

У понеділок, 22 вересня, тисячі людей у кількох містах Італії припинили роботу, аби взяти участь у страйку, оголошеному профспілками на знак протесту проти ситуації в Газі.

Про це повідомляють італійське видання ANSA, а також агентство Reuters.

Загальний страйк, який розпочався опівночі й триватиме до кінця цієї доби, впливає на низку секторів економіки, особливо на місцевий громадський та залізничний транспорт, школи, державні служби та порти.

Зокрема профспілка USB закликала до "негайного розриву відносин із терористичною державою Ізраїль, що є конкретним способом, у який Італія може і повинна реагувати на геноцид, що відбувається".

У морських портах Генуї та Ліворно утворилися черги, оскільки протестувальники обмежили до них доступ. Італійські докери заявляють, що прагнуть запобігти використанню Італії як перевалочного пункту для перевезення зброї та інших постачань до Ізраїлю.

Портові робітники та інші люди беруть участь у страйку поблизу порту Генуї в рамках загальнонаціонального протесту "Давайте заблокуємо все", Італія, 22 вересня 2025 року. REUTERS/Matteo Minnella

За словами організаторів акції у Римі, біля центрального залізничного вокзалу Терміні зібралися 100 тисяч людей. Водночас за попередніми оцінками італійської поліції, там було близько 20 тисяч протестувальників. Крім цього у столиці Італії через цей страйк було скасовано кілька регіональних поїздів, тоді як інші затримувалися на 80 хвилин.

Демонстранти беруть участь у загальнонаціональному страйку, скликаному профспілкою USB, під гаслом "Давайте заблокуємо все" на знак солідарності з Газою та закликаючи до припинення поставок зброї до Ізраїлю, Рим, Італія , 22 вересня 2025 року. REUTERS/Francesco Fotia

У Мілані попри дощ, тисячі людей взяли участь в акції, щоб закликати до припинення вогню і висловити підтримку Глобальній флотилії "Сумуд", яка намагається прорвати ізраїльську блокаду, аби морем доправити допомогу в Газу. Коли протестувальники наблизилися до консульства США у місті, деякі демонстранти вигукували "вбивці" і спалили прапор США. Також там закрили лінію метро М4, а поїзди затримувалися на 2 години.

Люди беруть участь страйку, організованому профспілками, Мілан, Італія , 22 вересня 2025 року. REUTERS/Claudia Greco

У Пізі демонстранти заблокували автомагістраль Флоренція-Піза-Ліворно, а в Кампі-Бізенціо, що неподалік Флоренції. Також люди зібралися біля заводу італійської оборонної компанії Leonardo та кидали пляшки, каміння у потужності підприємтсва

У Болоньї група Cambiare Rotta заявила, що студенти припинили заняття в університеті міста, заблокувавши вхід до лекційних залів освітнього закладу.

21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають Газу через атаки Ізраїлю. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей залишили місто. Сектор Гази розміщений на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.

15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в Газу. У місто ввійшли танки.