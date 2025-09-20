Міноборони Естонії показало траєкторію польоту російський МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір країни поблизу острова Вайнлоо.

Про це йдеться у дописі відомства в Х.

"На карті показано траєкторію польоту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайнлоо. Вони залишалися майже 12 хвилин з вимкненими транспондерами та без радіозв'язку. Винищувачі F-35, що патрулюють повітряний простір Балтії, відреагували. Четверте порушення повітряного простору Росією цього року", — йдеться у повідомленні.

Очільник опозиційної партії Isamaa ("Вітчизна") Урмас Рейнсалу заявив, що порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії вказує на необхідність закрити східний кордон країни, передає ERR.

За його словами, це вимагатиме консультацій з південними сусідами, додав він, щоб реалізувати відповідний крок спільно.

"Я вважаю, що на зростаючі провокаційні дії Росії слід реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все більш напруженою, в тому числі на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", — сказав Рейнсалу.

Естонії, за його словами, потрібно розглянути усі наявні варіанти та інструменти для відповіді РФ.

Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Таро наголосив, що такі заходи сьогодні не обговорюються, оскільки не було провокації саме на суші.

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. У Росії заявили, що МіГ-31 здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область. У МО РФ наголосили, що політ відбувався у суворій відповідності до міжнародних правил і над нейтральними водами.

Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди на тлі порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Генсек НАТО Марк Рютте зв’язався із прем’єром Естонії Крістеном Міхалом для обговорення інциденту.