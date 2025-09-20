У Польщі виявили уламки імовірно останнього з розшукуваних російських дронів

У Польщі у суботу, 20 вересня, виявили уламки імовірно останнього з розшукуваних російських дронів, які прилетіли до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що поліція вилучила об'єкт, схожий на дрон. Знахідку зробив у полі, приблизно за 50 метрів від будівель, близько 14:00 за місцевим часом землевласник у Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Про знахідку повідомили поліцію, а також інші служби, зокрема Військову поліцію та прокурора з військових справ районної прокуратури в Ольштині. Під його керівництвом на місці події тривають процесуальні дії.

Речник районної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський повідомив PAP, що це був пінопластовий дрон. Його стан свідчить про те, що він пролежав у полі кілька днів.

“На даний момент ми вважаємо, що це останній з розшукуваних дронів, який потрапив на територію Польщі в ніч з 9 на 10 вересня”, – сказав Бродовський.

Він додав, що на місці події працюють прокурори 8-го військового відділу районної прокуратури в Ольштині, які передадуть зібрані докази до районної прокуратури в Любліні, яка розслідує цю справу.

У ніч з 9 на 10 вересня, під час нічного нападу Російської Федерації на Україну, повітряний простір Польщі неодноразово порушували безпілотники. Тоді польська сторона розпочала оборонні процедури. Безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті польськими та союзними літаками. Це був перший випадок у сучасній історії Польщі, коли Повітряні сили застосували зброю в повітряному просторі країни для знищення сторонніх об'єктів.

Решту уламків знайшли у п'яти воєводствах: Люблінському (найбільше), Мазовецькому, Свєнтокшиському, Лодзькому та Вармінсько-Мазурському.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".