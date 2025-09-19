Два винищувачі РФ порушили зону безпеки біля бурової вишки в Балтиці — Польща

Прикордонна служба Польщі заявила, що 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Про це прикордонники повідомили в соцмережі Х.

"Два російські винищувачі здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Зону безпеки платформи було порушено. Було повідомлено Збройні сили Польщі та інші служби", — йдеться у повідомленні.

У морському підрозділі прикордонслужби наголосили, що служби безпеки постійно контролюють ситуацію в критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами польських територіальних вод.

Бурова платформа Petrobaltic належить Польщі. Вона займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі.