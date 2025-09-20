Уряд Чехії створить координаційну групу захисту країни від дронів — Фіала

Уряд Чехії ухвалив рішення про створення координаційної групи із захисту країни від безпілотних літальних апаратів. Про це заявив, виступаючи перед журналістами на відкритті Днів НАТО в Мошнові, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Завдання експертів, окрім іншого, полягатиме в моніторингу розвитку технологій та розробці відповідних заходів.

“Ми повинні реагувати на небезпеку, яка походить від російських дронів. Наш пріоритет – забезпечити безпеку громадян та бути готовими до будь-яких потенційних загроз. Саме тому ми вирішили створити при Раді державної безпеки координаційну групу із захисту держави від безпілотників”, – сказав Фіала.

За його словами, до групи увійдуть експерти з міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту, чеської армії, поліції та інших структур.

“Це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості”, – наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, цей крок також відповідає вектору, яким розвивається війна РФ в Україні.

"Ми просто зобов'язані приділяти пильну увагу захисту від безпілотників", — додав Фіала.

Міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що уряд прагне йти шляхом багаторівневої протиповітряної оборони, яка не обмежується лише БПЛА.

"Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю кількох сотень дронів різних типів, також вписується в цю концепцію", — сказала Чернохова.

У вересні Польща зафіксувала 19 порушень свого повітряного простору російськими безпілотниками. Чехія направила до країни вертолітний підрозділ спеціального призначення із трьома гелікоптерами Мі-171Ш для захисту східного кордону НАТО.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".