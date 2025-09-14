Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну заявив, що російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір країни, а подібні інциденти відбуваються "майже щотижня".

Про це він сказав в ефірі телеканалу Antena 3, пише румунське видання Aktual 24.

Ввечері 13 вересня Військово-повітряні сили (ВПС) Румунії підняли в повітря винищувачі F-16 після того, як російський дрон порушив повітряний простір країни. За словами Моштяну, пілоти змогли наблизитися до апарата й були готові його збити, однак він розвернувся в бік України.

Міністр підкреслив, що Румунія мала "законні підстави" для знищення безпілотника, проте причини, чому відповідний наказ не було віддано, не уточнив.

"Майже щотижня ми стикаємося з викликами з боку Росії. Ми щоразу робимо заяви, коли бачимо їх на кордоні з Румунією. Вони з’являються дедалі частіше, відбуваються атаки безпілотників на румунський кордон, на північну межу Добруджі. Майже щотижня в повітря підіймаються літаки — наші чи німецьких партнерів, які виконують тут передову місію повітряної поліції", — сказав Моштяну.

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19-ї години перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.