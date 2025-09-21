Стубб: Росія не має права голосу щодо гарантій безпеки для України

Президент Фінляндії Александер Стубб запевнив, що ідея майбутніх гарантій безпеки для України — це готовність європейських країн до військової взаємодії з Росією, якщо вона після мирної угоди раптом знову вирішить напасти на Україну.

Про це Стубб сказав в інтерв'ю британському виданню Guardian.

"Гарантії безпеки по суті є засобом стримування. Цей засіб стримування має бути правдоподібним, а щоб бути правдоподібним, він має бути сильним", — зазначив Стубб.

Він додав, що гарантії набудуть чинності лише після укладення мирної угоди між Україною та РФ. Водночас Москва не матиме права вето щодо їхнього формату.

"Росія не має абсолютно жодного права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави (...) Тому для мене не є питанням, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вона не погодиться, але це не має значення", — каже президент.

Фінський політик каже, що партнери України не будуть створювати гарантій безпеки "в повітрі", це будуть реальні гарантії — і Росія це знає.

Раніше Стубб заявляв, що Фінляндія не відряджатиме своїх військових в Україну у межах безпекових гарантій.

17 вересня президент України Володимир Зеленський назвав ключові гарантії безпеки для України: українська армія з підтримкою від партнерів "в небі, на морі та на землі"; сила й чисельність української армії; гарантії, подібні до статті 5 НАТО. Зеленський додав, що це нині обговорюється зі США.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.