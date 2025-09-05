Фінляндія не відряджатиме своїх військових в Україну у межах безпекових гарантій, однак фінська влада розглядає інші формати підтримки Києва.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, передає фінський мовник Yle.

Під час саміту Коаліції охочих у Парижі він зазначив, що питання гарантій безпеки для України почнуть реалізовувати після досягнення перемир’я або укладення мирної угоди. За його словами, Гельсінкі поки визначає конкретні кроки своєї участі у цьому.

"Основна відповідальність за гарантії безпеки в Україні лежить на українській армії. Ми розмірковуємо, як можемо підтримати цих військових", — сказав фінській лідер.

Водночас Стубб наголосив, що фінських солдатів на в Україну не відряджатимуть.

"Фінляндія так чи інакше братиме участь, коли прийде час", — коротко додав він.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня та обговорення гарантій безпеки

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного, на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у створенні безпекових гарантій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.