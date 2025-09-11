Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що, на відміну від України, Росія не хоче миру. За його словами, межа між війною і миром тепер розмита. Фінський президент також повідомив, що ЄС тепер разом зі США працюють, як натиснути на Росію.

Про це Стубб сказав під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 11 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

“Україна хоче миру, а Росія — ні, це показали останні дні. Володимир Зеленський хоче мати двосторонню зустріч з путіним, але той відмовився”, — сказав Стубб.

Він додав, що за 1000 днів Росія завоювала менше 1% території України: “І ми знаємо, якою ціною”.

Говорячи про те, що Росія атакує цивільні обʼєкти, Стубб наголосив, що це означає, що Росія хоче ескалації.

“Те, що ми побачили вчора, такого ще не було (за час повномасштабного вторгнення — ред.). Я контактував із Навроцьким”, — додав фінський президент.

За його словами, зараз у союзників є 2 треки. Перший — підтримувати Україну фінансово, військово та політично. Другий — більший тиск на Росію. Санкції працюють, і потрібно продовжувати тиснути, сказав Стубб.

“Межа між війною і миром тепер розмита. Ми бачимо це. Росія далі буде дражнити нас гібридною війною. (Їхні) навчання — це спосіб показати наміри. Нам треба спокійно, зосереджено готуватися, і якщо буде якась гібридна війна, можна дати відсіч. Інколи — словесну”, — заявив Стубб.

Він додав, що європейці тісно працюють з президентом США Дональдом Трампом, бо вважають, що “він має ключ до миру і він тисне на Путіна”.

“Ми говорили з ним в четвер. Зараз розробляється 19 пакет європейських санкцій. І ЄС тепер разом зі США працюють як натиснути на Росію… Трамп наполягає на припиненні купівлі ЄС російської нафти і газу. Трамп має слушність в цьому. У нас є дві країни , які зараз це роблять”, — сказав Стубб.

Коментуючи безпекові гарантії до завершення війни, президент Фінляндії сказав, що це питання не на часі.

“Я думаю, Росія почула Америку і Європу. Одна з реакцій — це розуміння, що ми будемо підтримувати Україну. Найпотужніша сила в Європі — це Україна. У Вашингтоні ми багато чого досягли в підтримці України. Але гарантії безпеки мають бути, коли запанує мир”, — сказав Стубб.