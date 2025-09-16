МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС

16 вересня команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, зафіксувала обстріли поблизу об’єкта та побачила чорний дим, що підіймався з трьох сусідніх локацій.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

За даними агентства, кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами станції, приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального.