США передали Україні пакет озброєння, профінансований НАТО, Зеленський зустрівся з депутатами "СН". 1302 день війни
Співробітники поліції працюють на місці будівлі, яка постраждала під час удару російського безпілотника 16 вересня 2025 року в Харкові. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

17 вересня — 1302-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Адміністрація президента США затвердила перший пакет військової допомоги Україні за механізмом PURL. Пакет оплатили країни НАТО з Європи.
  • В Офісі президента Володимир Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу", під час зустрічі обговорили питання оборони, міжнародної політики та внутрішньої політики, зокрема проблеми внутрішньо переміщених осіб.
  • Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду". Так Трамп відповів на запитання про зустріч із Зеленським під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
  • Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд залишить свою урядову посаду й стане спецпредставницею з питань України.
  • Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету встановила 210 закладів у Росії, куди привозять на утримання та навчання дітей, яких Росія викрала з тимчасово окупованих територій України.

У Кропивницькому чути звук вибуху

У Кропивницькому чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС

16 вересня команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, зафіксувала обстріли поблизу об’єкта та побачила чорний дим, що підіймався з трьох сусідніх локацій.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

За даними агентства, кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами станції, приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального.

