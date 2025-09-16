17 вересня — 1302-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Адміністрація президента США затвердила перший пакет військової допомоги Україні за механізмом PURL. Пакет оплатили країни НАТО з Європи.
- В Офісі президента Володимир Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу", під час зустрічі обговорили питання оборони, міжнародної політики та внутрішньої політики, зокрема проблеми внутрішньо переміщених осіб.
- Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду". Так Трамп відповів на запитання про зустріч із Зеленським під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
- Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд залишить свою урядову посаду й стане спецпредставницею з питань України.
- Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету встановила 210 закладів у Росії, куди привозять на утримання та навчання дітей, яких Росія викрала з тимчасово окупованих територій України.
У Кропивницькому чути звук вибуху
У Кропивницькому чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС
16 вересня команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, зафіксувала обстріли поблизу об’єкта та побачила чорний дим, що підіймався з трьох сусідніх локацій.
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.
За даними агентства, кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами станції, приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального.