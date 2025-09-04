Колація охочих в Парижі: що обговорюватимуть та хто запрошений

У Парижі 4 вересня відбудеться засідання Коаліції охочих. У ній візьмуть представники з 39 країн. Також буде присутній й Володимир Зеленський. Європейські лідери планують поговорити також з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це Суспільному повідомили в Єлисейському палаці.

Там уточнили, що фізично присутніми будуть 10 лідерів та 28 — онлайн. Головуватимуть на цьому засіданні президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нині президент України Володимир Зеленський з українською делегацією перебуває у Парижі та мав двосторонню зустріч з Макроном та його командою.

Кореспондентка Суспільного з Брюсселя передає, що на зустрічі Коаліції охочих присутній також спецпредставник США Стів Віткофф перебуває в Парижі. Раніше про його приїзд до Парижа писало агентство Reuters.

У Єлисейському палаці раніше повідомляли, що глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів Збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня. Під час засідання також запланована телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Глави держав та урядів, котрі присутні в Єлисейському палаці:

президент України Володимир Зеленський;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер;

прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен;

президент Фінляндії Александр Стубб;

прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;

премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск;

президент Європейської ради Антоніу Коста;

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Глави держав та урядів, котрі будуть присутні в онлайн-форматі:

прем'єр-міністр Албанії Еді Рама;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес;

прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе;

прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков;

прем'єр-міністр Канади Марк Карні;

президент Кіпру Нікос Христодулідіс;

прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович;

прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал;

прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс;

прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін;

премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні;

премʼєр-міністр Японії Ішіба Шіґеру;

премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня;

президент Литви Гітанас Науседа;

прем'єр-міністр Люксембург Люк Фріден;

прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч.

Про що говорили минулої зустрічі

Попереднє засідання Коаліції охочих відбулося 19 серпня 2025 року. Воно проходило у форматі відеоконференції. Тоді обговорювали перемовини європейських лідерів у Білому домі, які своєю чергою обговорювали зустріч Трампа з Путіним.

У зустрічі взяли участь понад 30 міжнародних лідерів, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, які були співголовами, а також лідерів Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн.

Учасники підтвердили необхідність продовження підтримки України та висловили свою позицію щодо неприпустимості зміни кордонів силою. Також було підтверджено, що шлях до миру не може бути визначений без участі України.