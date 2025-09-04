Зеленський провів зустріч з Віткоффом у Парижі

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 вересня, у Парижі провів зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про завершення зустрічі журналістам повідомив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає кореспондентка Суспільного.

Як повідомила наша журналістка, станом на 15:06 Зеленський повернувся в Єлисейський палац.

Перед тим джерела Суспільного повідомляли, що в Парижі планується окрема двостороння зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомили зранку в Єлисейському палаці, Віткофф взяв участь у частині роботи Коаліції охочих і звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Він був змушений покинути зустріч, як і було заплановано, щоб взяти участь в іншій зустрічі. Зазначається, що Віткофф повернеться для телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, у Парижі відбулася зустріч української делегації зі спецпосланником США Стівом Вітткоффом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Серед тем — посилення санкцій, повернення полонених та викрадених дітей.

У Парижі завершилася зустріч Коаліції охочих. О 15:00 запланована телефонна розмова європейських лідерів та Віткоффа з президентом США Дональдом Трампом. Після цього президент Франції Еммануель Макрон планує дати брифінг з журналістами у Єлисейському палаці.