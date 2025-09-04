Зеленський, Трамп і Коаліція охочих провели переговори

Президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп, а також лідери країн Коаліції охочих провели перемовини по відеозв'язку.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

У Єлисейському палаці раніше повідомляли, що зокрема на саміті глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів Збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Про що говорили на минулому саміті Коаліції охочих

Попереднє засідання Коаліції охочих відбулося 19 серпня 2025 року. Воно проходило у форматі відеоконференції. Тоді обговорювали переговори європейських лідерів у Білому домі, які, своєю чергою, обговорювали зустріч Трампа з Путіним.

У зустрічі взяли участь понад 30 міжнародних лідерів, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон, які були співголовами, а також лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн.

Учасники підтвердили необхідність продовження підтримки України та висловили свою позицію щодо неприпустимості зміни кордонів силою. Також було підтверджено, що шлях до миру не може бути визначений без участі України.