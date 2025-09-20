Недавні порушення повітряного простору ЄС, включно з порушенням повітряного простору Естонії російськими винищувачами МіГ 19 вересня, підкреслюють необхідність і терміновість прийняття Європою відповідальності за власну безпеку, а також посилення тиску на російського агресора.

Про це єврокомісар із економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив на пресконференції після неформальної Ради ЄС із економічних і фінансових питань у Копенгагені, передає кореспондентка Суспільного.

“Санкції паралізують військову економіку Росії. З опублікованим вчора 19-м пакетом санкцій ми пропонуємо ще більше посилити тиск на агресора. Ми розширюємо мережу в галузі торгівлі, фінансових послуг, енергетики та ухилення від санкцій, і не зупинимося, доки агресор не буде зупинений”, — сказав єврокомісар.

Він додав, що у ширшому сенсі ЄС зараз вживає заходи для сприяння інвестиціям, необхідним для підвищення оборонних можливостей, зокрема через інструмент SAFE на суму 150 мільярдів євро та активацію національного механізму виходу.

“Ми також повинні підтримати Україну, покривши її фінансові потреби у 2026 та 2027 роках, і допомогти їй придбати військове обладнання, необхідне для продовження боротьби за виживання. Саме тому ми продовжуємо працювати над законом про репарації”, — наголосив Домбровскіс.

За його словами, на цій зустрічі він представив загальний план концепції репараційного кредиту. Домбровскіс додав, що загалом є готовність до конструктивної співпраці, і країни-члени справді розглядають це як можливий шлях вперед.

“Тож зараз ми, звісно, продовжуємо працювати над усіма умовами, тому що нам потрібно підготувати все відносно швидко, оскільки Україна потребуватиме цього фінансування вже з 2026 року. І ми бачимо, що цей підхід до репараційного кредиту може бути масштабованим на рівні G7, тому ми також порушуємо це питання з нашими партнерами з G7, і Сполучене королівство також виявляє відкритість до розгляду підходу, подібного до підходу ЄС”, — сказав єврокомісар.

Він додав, що у ЄС також повинні зменшити стратегічну залежність, зокрема шляхом диверсифікації торгівлі та поглиблення партнерських відносин у всьому світі.

“Тут я також хотів би подякувати Канаді, Норвегії, Великій Британії та Україні, які сьогодні представлені тут як одні з найцінніших партнерів ЄС. У сучасному світі як ніколи важливо поглиблювати співпрацю між країнами-однодумцями”, — сказав єврокомісар.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. ЄС має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Окрім того, хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.