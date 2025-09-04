Перейти до основного змісту
Мають бути юридичні зобов'язання: Зеленський хоче, щоб парламенти Коаліції охочих проголосували за гарантії безпеки
ЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуМирні переговориФРАНЦІЯПОДІЇ

Мають бути юридичні зобов'язання: Зеленський хоче, щоб парламенти Коаліції охочих проголосували за гарантії безпеки

Важливо
Надія Собенко
Ольга Ковальчук
Розмір шрифту
Зеленський Макрон
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції після саміту Коаліції охочих у Єлисейському палаці в Парижі, 4 вересня 2025 року. REUTERS/Ludovic Marin/Pool

Президент Володимир Зеленський вважає, що парламенти Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, щоб уникнути повторення Будапештського меморандуму.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і Мінські угоди. Тому ми хочемо, юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосувались в парламентах тих чи інших країн", — сказав Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні 26 країн Коаліції охочих погодилися або надіслати війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок