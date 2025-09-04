Президент Володимир Зеленський вважає, що парламенти Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, щоб уникнути повторення Будапештського меморандуму.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і Мінські угоди. Тому ми хочемо, юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосувались в парламентах тих чи інших країн", — сказав Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні 26 країн Коаліції охочих погодилися або надіслати війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.