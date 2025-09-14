Чехія відправила три вертольоти Мі-171Š для захисту Польщі

Чеський вертолітний підрозділ спеціальних операцій із трьох вертольотів Мі-171Š та близько 150 військових прибуде до Польщі після того, як російські дрони порушили повітряний простір країни.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в ефірі Чеського телебачення. За її словами, військові перебуватимуть у країні максимум три місяці.

"Вони мають досягти території Республіки Польща протягом кількох годин", – сказала міністерка, уточнивши, що роботу підрозділ почне за кілька днів.

За її словами, місія базується на мандаті, який Палата депутатів Чехії схвалила ще торік і який діятиме до 2026 року.

"Наразі це посилення східного крила в рамках передової присутності", – пояснила Чернохова.

Рішення відправити чеський підрозділ ухвалене на тлі загострення ситуації в регіоні. У ніч на 10 вересня 2025 року російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".