Російські дрони ціленаправлено рухались до Польщі — Генштаб

Під час масованої повітряної атаки України 10 вересня Росія ціленаправлено відправила частину безпілотників до Польщі.

Про це Суспільному повідомили джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, за словами співрозмовника, російські БПЛА рухались двома групами, не маневруючи, прямо до кордону з Польщею. Перша група – через територію України, друга – через Білорусь.

“Ми маємо інформацію про те, як це все відбувається. У нас є програмний продукт, який дозволяє бачити, як летів, хто летів і куди летів. Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їх системи наведення були побудовані з використанням систем стійких до впливу РЕБ. Адже БПЛА рухались прямо. Тому я вважаю, що це однозначно було спрямовано для того, щоб ці "шахеди" долетіли до Польщі”, — сказав співрозмовник із Генштабу.

Також співрозмовник підтвердив інформацію, що у безпілотниках, що залетіли до Польщі, містились сім-картки.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.