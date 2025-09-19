САП і НАБУ завершили розслідування справи про "золоті яйця" Міноборони

САП і НАБУ завершили досудове розслідування у справі про розкрадання сотень мільйонів гривень на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ під час російсько-української війни.

Проце повідомляють пресслужби антикорупційних органів.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування стосовно колишнього керівника Департаменту Міноборони, власниці та директорів компаній-постачальниць, а також фізичної особи, які були викриті у розкраданні державних коштів. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Після ознайомлення з ними стороною захисту справу скерують до суду.

Антикорупційні органи не називають імен, проте за даними джерел Суспільного, в справі фігурують ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, постачальниця харчів Тетяна Глиняна та низка керівників підприємств.

За даними слідства, у 2022–2023 роках продукти для армії Міноборони нібито закуповувало через комплекти з каталогу на 409 найменувань. Найпопулярніші — овочі, крупи, м’ясо, вода — становили лише 10% асортименту. Ціна комплекту розраховувалася за середньою вартістю всіх продуктів, що дозволяло постачальникам завищувати ціни на ходові товари й занижувати на маловживані чи сезонні.

НАБУ вказує, що постачальники маніпулювали сезонністю, встановлюючи аномально низькі ціни на черешню (8 грн/кг), полуницю (10 грн/кг), чорну смородину (10 грн/кг) тощо. На перший погляд, закупівлі виглядали вигідними, але ці продукти взагалі не могли замовлятись через завершення сезону. Посадовець Міноборони під час підписання договорів "не помічав" таких маніпуляцій. У результаті дві компанії отримали понад 733 млн грн незаконно протягом серпня–грудня 2022 року.

Що відомо про скандал з розкраданням на закупівлях харчів для ЗСУ

У січні 2023 році стався скандал у Міноборони через підозри у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому йшлося про те, що за участі Міноборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва на той момент була близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становила 8–9 грн.

У зв'язку з цим керівництво відомства викликали на засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.

22 січня 2023 року у Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману.

24 січня 2023 року тодішній заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. 2 лютого того ж року йому обрали запобіжний захід — 2 місяці перебування під вартою. Печерський районний суд Києва заарештував його з правом внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

2 лютого 2024 року у Міноборони для роздрібних мереж презентували нову архітектуру закупівель харчів та запросили брати участь у відповідних тендерах ДП "Державний оператор тилу".