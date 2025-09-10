Після обшуків НАБУ ексзаступник голови ОП Шурма переїхав із Німеччини до Австрії

Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма переїхав до Австрії. У НАБУНаціональне антикорупційне бюро кажуть, що обоє брати Шурми проживають за кордоном.
Про це йдеться у матеріалі Української правди.
У середині липня НАБУ провело обшуки за місцем проживання Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена. За даними джерел видання, після обшуків ексзаступник голови ОП вирішив залишити Німеччину та переїхати до Австрії.
У Німеччині вже були прецеденти екстрадиції українських фігурантів, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ", пише УП.
Бізнесмен і співвласник студії “Квартал-95” Тімур Міндіч, за даними джерел видання у бізнесових колах, розглядає можливість отримання притулку в Ізраїлі.
Найбільш "незахищеним" іноземними юрисдикціями є колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Його підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабаря у 2020-2022 роках, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій. Раніше він уже вніс заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.
За даними джерел УП у правоохоронних органах, обидва брати Шурми – Ростислав та Олег – нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну. Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Така ж причина перетину кордону після народження третьої дитини була вказана його братом Олегом.
Що відомо про Ростислава Шурму
- У 2012–2019 роках був генеральним директором заводу "Запоріжсталь". Зараз член наглядової ради "Укроборонпрому".
- Балотувався до Верховної ради від "Опозиційного блоку" у 2019 році, а раніше – до Запорізьких обласної та міської рад у 2015 році; депутат Донецької облради 2010 року від "Партії регіонів".
- У серпні 2023 року Bihus.Info повідомили про виплати ДП "Гарантований покупець" 320 млн грн за електроенергію сонячних станцій на тимчасово окупованих територіях, серед яких були об’єкти, пов’язані з братом заступника глави ОП та колишнім підлеглим Шурми. Цю справу почало розслідувати НАБУ.
- У лютому 2024 року НАЗК склало протокол щодо Шурми за нібито використання посадових повноважень на власну користь та на користь родини.
- 3 вересня 2024 року президент Зеленський звільнив його з посади заступника керівника ОП, де він відповідав за економічний блок.