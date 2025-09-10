Перейти до основного змісту
Після обшуків НАБУ ексзаступник голови ОП Шурма переїхав із Німеччини до Австрії
Після обшуків НАБУ ексзаступник голови ОП Шурма переїхав із Німеччини до Австрії

Юрій Свиридюк
Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма переїхав до Австрії. У НАБУНаціональне антикорупційне бюро кажуть, що обоє брати Шурми проживають за кордоном.

Про це йдеться у матеріалі Української правди.

У середині липня НАБУ провело обшуки за місцем проживання Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена. За даними джерел видання, після обшуків ексзаступник голови ОП вирішив залишити Німеччину та переїхати до Австрії.

У Німеччині вже були прецеденти екстрадиції українських фігурантів, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ", пише УП.

Бізнесмен і співвласник студії “Квартал-95” Тімур Міндіч, за даними джерел видання у бізнесових колах, розглядає можливість отримання притулку в Ізраїлі.

Найбільш "незахищеним" іноземними юрисдикціями є колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Його підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабаря у 2020-2022 роках, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій. Раніше він уже вніс заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, обидва брати Шурми – Ростислав та Олег – нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну. Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Така ж причина перетину кордону після народження третьої дитини була вказана його братом Олегом.

Що відомо про Ростислава Шурму

