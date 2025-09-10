Після обшуків НАБУ ексзаступник голови ОП Шурма переїхав із Німеччини до Австрії

Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма переїхав до Австрії. У НАБУ кажуть, що обоє брати Шурми проживають за кордоном.

Про це йдеться у матеріалі Української правди.

У середині липня НАБУ провело обшуки за місцем проживання Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена. За даними джерел видання, після обшуків ексзаступник голови ОП вирішив залишити Німеччину та переїхати до Австрії.

У Німеччині вже були прецеденти екстрадиції українських фігурантів, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ", пише УП.

Бізнесмен і співвласник студії “Квартал-95” Тімур Міндіч, за даними джерел видання у бізнесових колах, розглядає можливість отримання притулку в Ізраїлі.

Найбільш "незахищеним" іноземними юрисдикціями є колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Його підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабаря у 2020-2022 роках, коли він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій. Раніше він уже вніс заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, обидва брати Шурми – Ростислав та Олег – нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну. Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Така ж причина перетину кордону після народження третьої дитини була вказана його братом Олегом.

Що відомо про Ростислава Шурму