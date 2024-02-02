З 1 квітня цього року стартує нова архітектура закупівель продуктів харчування для української армії. Міноборони та підприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентували роздрібним мережам відповідні умови співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Головна задача запропонованої моделі — залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж — один з елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів", — йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, Збройні сили України потребують однакових стандартів якості харчів.

"Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії. Тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до постачання харчування для ЗСУ. Ми відкриті до співпраці з ритейлерами як локального, так і національного рівня", — сказав Кліменков.

Своєю чергою гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов заявив, що підприємство працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу.

"Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", – наголосив Жумаділов.

Що відомо про підприємство "Державний оператор тилу"

Міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня 2023 року підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором держпідприємства "Державний оператор тилу".

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що з грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — "Державний оператор тилу", яка візьме на себе весь функціонал потреб Збройних сил України. Кліменков додав, що зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики – ще до того, як запрацює "Державний оператор тилу".

Що відомо про скандал з розкраданням на закупівлях харчів для ЗСУ

Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях харчів для Збройних сил України. 21 січня 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому йдеться про те, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У зв'язку з цим керівництво відомства викликали на засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.

22 січня 2023 року у Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману.

24 січня 2023 року заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

2 лютого 2023 року ексзаступнику тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова В'ячеславу Шаповалову обрали запобіжний захід — 2 місяці перебування під вартою. Печерський районний суд Києва заарештував його з правом внесення застави у сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень.