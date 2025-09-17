Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора 21 липня одночасно влаштувала десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро. Того ж дня СБУ оголосила підозри в злочинах проти нацбезпеки двом представникам НАБУ — керівнику регіонального відділу Руслану Магамедрасулову й таємному працівнику Віктору Гусарову. Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ й САП, зокрема, посилаючись на вплив на ці відомства Росії.

Через масові протести й засудження Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів. Однак Гусаров, Магамедрасулов та його 65-річний батько досі перебувають під арештом. Вони не визнають провини, а Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

Суспільне побувало на судах за участі працівників НАБУ й розповідає, що саме їм закидає СБУ та як вони доводять невинуватість.

"Тільки без російських впливів"

21 липня о 5:30 керівник управління детективів НАБУ в Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслан Магамедрасулов прокинувся від сильного гуркоту: хтось почав вибивати двері в його квартиру. Він відчинив їх і всередину залетіли озброєні працівники Служби безпеки України.

На відео, яке сама СБУ опублікувала через кілька годин, спецслужбісти кидають напівголого Магамедрасулова обличчям у підлогу, стають на нього колінами, тримають за шию та застібають за спиною кайданки. Після цього вони почали обшукувати квартиру. З подібними обшуками того ранку СБУ прийшла додому до родичів Магамедрасулова та ще кількох десятків працівників НАБУ.

Слідчі дії відбувалися в рамках різних справ. Підставою для обшуків у чотирьох представників Бюро стало те, що під час внутрішніх перевірок вони, за даними СБУ, не вказали наявність родичів із російськими паспортами. Ще до трьох прийшли через ДТП за їхньої участі, які сталися у 2021 та 2023 роках. Після обшуків їм оголосили підозри в порушенні правил дорожнього руху, які призвели до аварій з постраждалими.

Працівника Бюро Віктора Гусарова запідозрили в державній зраді. А Магамедрасулова — в "підготовці до посібництва державі-агресору". За версією СБУ, разом зі своїм батьком, колишнім фермером Сентябром Магамедрасуловим, він хотів продати партію технічних конопель у Дагестан. Батько правоохоронця теж отримав підозру.

Наступного дня, 22 липня, обох Магамедрасулових заарештував Печерський суд Києва. Поки тривали засідання, Верховна Рада несподівано ухвалила фактичну ліквідацію незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У той же день Володимир Зеленський підписав закон. "Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити", — прокоментував своє рішення президент.

У відповідь почалися масові протести, під тиском яких влада відновила повноваження НАБУ й САП. Але Магамедрасулови та ще один працівник НАБУ — Віктор Гусаров, підозрюваний у держзраді, залишилися під вартою.

Працівник НАБУ Віктор Гусаров з адвокаткою у Шевченківському суді Києва, 22 липня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що одночасні обшуки в його підлеглих були влаштовані насамперед для дискредитації його відомства напередодні голосування в Раді. Після підозр Магамедрасулову та Гусарову він призначив внутрішні перевірки. 8 серпня він публічно звернувся до СБУ, щоб ті оприлюднили матеріали цих справ.

"Тому що українське суспільство, я як директор, колектив бюро [...] вимагають відповідей, мають побачити всі наявні докази. А я маю прийняти рішення в рамках службового розслідування", — сказав він.

У відповідь в СБУ заявили, що вже передали Кривоносу "окремі матеріали", а оприлюднювати всі докази заборонено через таємницю досудового розслідування.

Розмови про коноплі

11 вересня обох Магамедрасулових доправили з ізолятора в Печерський суд, щоб розглянути клопотання прокуратури про продовження арешту. Прокурори просили перевести засідання в закритий режим та видалити журналістів. Суддя Олег Білоцерківець їм відмовив, завдяки цьому стало відомо, в чому конкретно підозрюється детектив та його батько.

Прокурор Cергій Павлик, цитуючи текст підозри, заявив: Руслан Магамедрасулов "з метою підтримки держави-агресора та завдання шкоди Україні сформував злочинний план". План полягав "у передачі представникам держави-агресора в якості матеріальних ресурсів різних рослин технічної коноплі за грошову винагороду". За словами прокурора, далі правоохоронець залучив знайомих представників агрокомпаній, які вирощують технічні коноплі, та свого батька, "який брав активну участь у підготовці до вчинення злочину".

Батько керівника регіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, колишній фермер Сентябр Магамедрасулов у Печерському райсуді, Київ, 11 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

Головний доказ слідства — фрагмент телефонної розмови Магамедрасулова з "невідомими особами" від 10 лютого 2024 року. СБУ отримала його, таємно прослуховуючи квартиру правоохоронця. Спецслужба опублікувала запис разом із пресрелізом про затримання. За версією слідства, на записі Магамедрасулов каже співрозмовнику: "Дивись, є таке питання. У батька є насіння коноплі, мені кажуть, що вони дуже затребувані державною програмою Дагестана. Випадково у тебе немає з ним комунікації? Не хочуть вони купити?".

Далі він же каже: "Це просто державна програма в них. У них були проблеми з бавовною. Сюди приїжджали якісь узбеки, з іншими спілкувалися. У нас просто є хороше насіння, офіційне, на продаж, з документами. Давай зранку я тобі скину комерційну пропозицію".

Кому саме Магамедрасулов це казав, слідство не пояснює.

За словами прокурора, пізніше підозрюваний "дав вказівку" своєму батькові надати сертифікати якості та комерційну пропозицію "компанії представників держави-агресора". За версією слідства, 10 липня Магамедрасулов-старший виконав завдання й переслав матеріали в Telegram представнику ТОВ "Агропрайм", зареєстрованому в Дагестані.

Керівник управління детективів НАБУ в Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслан Магамедрасулов у Печерському райсуді, Київ, 11 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

СБУ опублікували скришоти цього листування. Судячи з них, користувач, який представився представником ТОВ "Агропрайм" Павлом, звернувся до Магамедрасулова-старшого першим. Він написав, що в лютому отримав сертифікат якості й комерційну пропозицію на продаж трьох сортів конопель та попросив скинути їх у чаті знов. "Просимо вас все-таки зробити пропозицію від актуальної дати, і, звісно, знеособлену. Самі розумієте, чому. Зі слів директора, Руслан повідомив, що в подальшому всі технічні питання обговорювати з Вами", — написав Павло. Магамедрасулов-старший відповів: "Партнери підготують, скину".

Зрештою, детектив та його батько нічого в Дагестан не продали. Слідство все одно розцінило їхні дії як злочин — підготовку до сприяння державі-агресору. За це передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі.

Прокурор Павлик попросив суд залишити обох Магамедрасулових під вартою, бо на свободі вони можуть сховатися, завадити слідству, вплинути на свідків чи вчинити нові злочини.

Прокурор Cергій Павлик (праворуч) під час розгляду клопотання прокуратури про продовження арешту Сентябру Магамедрасулову (ліворуч на фото з адвокатами) у Печерському райсуді Києва, 11 вересня 2025 року. Справу веде суддя Олег Білоцерківець, на фото він у центрі. Суспільне Новини/Нікіта Галка

Дагестан чи Узбекистан?

Обидва підозрювані провини не визнають. Магамедрасулов-молодший каже, що їхня родина справді пов’язана з Дагестаном: його батько звідти родом. Але ще за радянських часів він переїхав до дружини в Горлівку на Донеччині, де й народився майбутній детектив НАБУ. Там же його батько започаткував бізнес в аграрній сфері. У 2014 році, коли Горлівку окупувала "ДНР", Магамедрасулови переїхали на підконтрольну Україні територію, залишивши основні активи в окупації.

За словами правоохоронця, у 2024 році його батько разом із партнерськими компаніями справді вирощував технічні коноплі. Але, як стверджує Магамедрасулов, у телефонній розмові в лютому він домовлявся про продаж насіння не в Дагестан, а в Узбекистан. На записі він вимовляє це слово нечітко — втім, якщо прислухатися, то дійсно можна почути "Узбекистан", а не "Дагестан".

"Те, що я з батьком хотів продати насіння коноплі в Дагестан якійсь ТОВці, навіть звучить по-дурному. По-перше, це логістика. Я взагалі не знаю, як її робити, бо це ж Бог знає де. По-друге, я десять років прожив із батьками в Туркменістані. Там вирощують коноплі й бавовну. Узбекистан знаходиться поруч, тому я знаю, що це таке. А що росте в Дагестані, я взагалі не знаю", — сказав Магамедрасулов.

У справі його представляє адвокатка Олена Щербан, заступниця директора Центру протидії корупції — громадської організації, яка просуває антикорупційні реформи. Голова правління цієї організації Віталій Шабунін у липні теж отримав підозру — в ухиленні від військової служби й шахрайстві. Сам він вважає свою справу політично вмотивованою та елементом тиску на антикорупційну систему. ЦПК вважає, що Магамедрасулова переслідують, бо він розслідував справу Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95" і товариша президента. Сам детектив існування такого провадження не підтверджує й не заперечує.

Керівник регіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов із своєю адвокаткою, заступницею директора Центру протидії корупції Оленою Щербан у Печерському суді Києва, 12 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

Адвокатка Щербан на суді заявила, що слідство не лише переплутало Узбекистан із Дагестаном, а й сфальсифікувало чат за участі Магамедрасулова-старшого та представника дагестанської компанії "Агропрайм" Павла. Захист знайшов у цьому листуванні багато нестиковок і суперечностей. По-перше, Павло просить скинути сертифікат на сорт конопель "Глисина", але офіційно його в Росії не зареєстровано і ввозити його туди є злочином. По-друге, Павло просить Магамедрасулова-старшого поспішати, тому що добігає кінця російська державна програма з підтримки посівів технічних конопель. Але, за словами Щербан, у той період в Дагестані не було жодної відкритої програми з дедлайном. На відміну від Узбекистану, де, за спостереженнями захисту, тоді таких програм було дві.

По-третє, електронна пошта, на яку Павло просить скинути документи, належить не компанії "Агропрайм", а дагестанському бюджетному підприємству "Республіканський дитячий реабілітаційний центр". І, по-четверте, компанія "Агропрайм" перебуває в Росії під слідством за розкрадання бюджетних грошей і участі в державних програмах брати не може.

Адвокати Магамедрасулова, як і він сам, вважають, що справи проти нього й інших працівників НАБУ відкрили, щоб, зокрема, отримати доступ до їхніх комп’ютерів та телефонів й зірвати антикорупційні розслідування. "Щодо атаки на мого батька — я думаю, це так само спосіб погроз і впливу, — каже правоохоронець. — Йому 65 років, він хворий. Його закривають у СІЗО спеціально, щоб тиснути на мене, як на детектива, та інших колег, щоб вони бачили, що може бути з кожним із них", — сказав правоохоронець.

Він, його захисники та адвокати його батька просили відпустити їх з-під арешту. Але суддя Білоцерківець залишив обох Магамедрасулових у СІЗО ще на два місяці.

Батько керівника регіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, колишній фермер Сентябр Магамедрасулов у Печерському райсуді, Київ, 11 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

"Топовий агент ФСБ"

СБУ в пресрелізі про Магамедрасулова також закидала, що той "був у тісному контакті" з Федором Христенком. Це народний депутат, який обирався в одномандатному окрузі на Донеччині від проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя". До скандалу з НАБУ він був маловідомий. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Христенко виїхав з України та останнім часом жив у Дубаї.

СБУ заявила, що Христенко — "топовий агент ФСБ", який "відповідав за посилення російського впливу на НАБУ" ще з 2020 року. 21 липня Офіс генпрокурора оголосив йому підозру в державній зраді. На підтвердження його вини СБУ опублікувала фрагмент телефонної розмови депутата з невідомим чоловіком. На записі Христенко вихваляється перед співрозмовником, що має доступ до керівництва Бюро, яке для конспірації називає "Корея" та "японці".

"Глобальної комунікації без мене там не може відбутися. [...] Тільки я можу організувати так, щоб тебе послухали, щоб не п*здець був", — каже депутат.

На записі він також стверджує, що завдяки зв’язкам у НАБУ допоміг втекти з країни олігарху Геннадію Боголюбову, якого називає "Бог", "Любитель Бога" чи "той, кого люблять церквя". У червні 2024 року бізнесмен, перебуваючи під слідством, виїхав поїздом до Польщі. На записі Христенко стверджує, що домовився, аби двоє працівників НАБУ, про всяк випадок, їхали в сусідньому купе та супроводжували "Любителя Бога".

СБУ також стверджує, що під час обшуку в депутата вони знайшли анкети кандидатів у детективи Бюро та "документи негласного стеження за фігурантами справ НАБУ". СБУ опублікувала деякі зі знайдених паперів. Це біографії кількох працівників НАБУ невідомого походження, написані російською — зокрема, анкета Магамедрасулова. Також є кілька клаптиків паперу з діалогами невідомих людей. Імовірно, це матеріали таємного прослуховування — але між ким розмова, незрозуміло.

Народний депутат Федір Христенко під час засідання Верховної Ради 14 листопада 2019 року. УНІАН/Олександр Кузьмін

В інтерв’ю з директором НАБУ в липні Суспільне просило Семена Кривоноса прокоментувати зв’язок Христенка з його відомством. Він сказав, що запросив у СБУ докази такого зв’язку, але поки нічого не отримав. "Ми постійно фіксуємо й затримуємо людей, які в шахрайський спосіб комусь розповідають, що вони щось вирішують чи щось знають. Тому треба відмежувати, чи дійсно такий вплив є, чи дійсно ця особа отримувала службову інформацію від працівників НАБУ. Я ж кажу: дайте докази, якщо вони у вас є. Розберемося, ухвалимо відповідні рішення", — сказав Кривонос.

Магамедрасулов під час перерви в суді сказав Суспільному, що дійсно знайомий з Христенком. За його словами, він служив у підрозділі НАБУ, "який займається депутатами", тому був знайомий з багатьма нардепами — в тому числі й з цим. Детектив не захотів уточнювати, про що й навіщо спілкувався з Христенком. Він лише заперечив, що передавав Христенку якійсь матеріали й що депутат через нього якось впливав на бюро.

У листуванні з "Українською правдою" Христенко заперечив усе, що йому закидає СБУ. Також він поскаржився, що його життю загрожує небезпека, але не пояснив, чому.

6 вересня Офіс генпрокурора несподівано заявив, що Христенка затримано на території України. Того ж дня Печерський суд відправив депутата під варту. Журналісти дізналися про засідання постфактум.

Ні прокуратура, ні СБУ не пояснили, як саме Христенко опинився в Україні. "Дзеркало тижня" без посилання на джерела написало, що ОАЕ передали депутата не за офіційною процедурою екстрадиції, а завдяки політичним домовленостям. За даними видання, з керівництвом Еміратів домовлявся голова Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров, а забирати депутата з Дубая їздив заступник голови СБУ Олександр Поклад.

"Дзеркало" припускає, що скоро Христенко може дати свідчення проти Магамедрасулова. Останній у розмові в Суспільним сказав, що теж вважає це ймовірним.

Керівник управління детективів НАБУ в Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслан Магамедрасулов у Печерському райсуді, Київ, 11 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

"Частина оперативної гри"

Ввечері 16 вересня СБУ та Офіс генпрокурора несподівано повідомили про оголошення ще однієї підозри Магамедрасулову — цього разу в корупційному злочині. Основою для нової справи були листування в мессенджерах із вилученого в правоохоронця смартфона.

У пресрелізі СБУ йдеться, що навесні Магамедрасулов “отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки підприємств”. За версією слідства, його співрозмовник хотів, щоб податкова вилучила десять компаній із переліку ризикових, що дозволило б цим фірмам “здійснити фінансові операції на майже 30 мільйонів гривень”. СБУ припускає, що ці фірми були “конвертаційними центрами”, тобто підприємствами, що відмивають гроші.

Спецслужба стверджує, що Магамедрасулов пообіцяв вирішити це питання за 900 тисяч гривень. Як ідеться в пресрелізі, правоохоронець для цього звернувся до “колишнього високопосадовця Державної податкової служби” та колишнього колеги з НАБУ. За даними СБУ, вони підтвердили це під час допиту.

Прокуратура оголосила Магамедрасулову підозру в “зловживанні впливом”. Співрозмовнику, який попросив вирішити проблеми з податковою, теж готується підозра.

На підтвердження своєї версії СБУ опублікувала скріншоти листування, зміст яких зрозуміти важко. Ясно тільки, що хтось звернувся до власника телефону з проханням вирішити проблеми з податковою, а той перекинув це повідомлення комусь зі знайомих, який пообіцяв допомогти.

Адвокатка Магамедрасулова Олена Щербан сказала Суспільному, що “не вбачає складу злочину” й у цій справі. За її словами, людиною, яка попросила детектива допомогти з податковою, був його "оперативний контакт". Захисниця сказала, що без згоди з клієнтом не має права розкривати прізвище цього контакту та пояснювати, як саме Магамедрасулов використовував його в оперативній роботі.

"Подібні речі ― частина його повсякденної роботи і оперативної гри. Він міг щось від когось отримувати: інформацію, пропозиції -— і з цим працювати", ― сказала адвокатка.

При цьому вона не пояснила, в чому саме у цій ситуації полягала “оперативна гра” Магамедрасулова. Щербан каже, що поки в неї не було часу, щоб обговорити це з клієнтом й зрозуміти з ким і про що він спілкувався.

Вона лише підтвердила, що Магамедрасулов дійсно "комунікував із людьми, які згадані в підозрі" й пресрелізі СБУ. За її словами, "високопосадовець податкової", до якого звертався детектив ― це колишній голова відомства Сергій Солодченко, а колишній детектив НАБУ ― Айдин Худієв. Останній, за словами адвокатки, був радником нинішнього генпрокурора Руслана Кравченка, коли той очолював податкову. І саме Кравченко, за словами адвокатки, підписав нову підозру Магамедрасулову.

Адвокатка також додала, що слідчі СБУ не надали їм копії листування зі смартфону Магамедрасулова. Про їх існування захисниця дізналася з телеграм-каналу СБУ, де їх опублікували одразу після оголошення підозри. "Це ще одне свідчення того, що це частина дискредитаційної кампанії та спроб залякати детективів, а не історія про якесь об'єктивне розслідування", ― вважає адвокатка.

У свою чергу, СБУ це заперечує і зазначає, що "це кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому".

Руслан Магамедрасулов у Печерському райсуді, Київ, 12 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

"Ніхто не знав, що це буде зрадник"

Після липневих обшуків під варту потрапив ще один працівник НАБУ — учасник закритого підрозділу "Д-2" Віктор Гусаров. Він отримав підозру в державній зраді та "несанкціонованому втручанні в електронні системи", після чого Шевченківський суд Києва відправив його в СІЗО на два місяці. Захист оскаржив це рішення. Київський апеляційний суд розглянув скаргу 8 вересня.

На засіданні прокурор Руслан Іжук розкрив версію слідства. До роботи в НАБУ Гусаров працював у Міністерстві внутрішніх справ, де мав доступ до внутрішньої бази даних АРМОР. Це база, де оперативники збирають інформацію про громадян — наприклад, про ймовірну причетність до правопорушень або контактні дані. За версією СБУ, з 2012 року Гусаров незаконно передавав дані з АРМОР своєму знайомому з Управління державної охорони Дмитру Іванцову. За даними слідства, Іванцов був заступником керівника охорони президента Віктора Януковича й 2014 року втік разом із шефом в окупований Крим, де перебуває досі. СБУ називає Іванцова агентом ФСБ.

За даними слідства, загалом Гусаров скидав Іванцову дані з АРМОР 60 разів. Він робив це до 2015 року, хоча, як стверджує спецслужба, знав, що Іванцов утік до Криму. На підтвердження СБУ опублікувала роздруківки з листуванням між Іванцовим і Гусаровим.

"Вітя, привіт! Я вже в Криму. Гроші свої буду отримувати тут. Шкода, що не зміг тобі допомогти вчасно. Подивись, будь ласка, що є по людях, анкети яких у вкладенні", — писав Іванцов.

Сам Гусаров вини в держзраді не визнає. За словами його адвокатки Олени Сторожук, її клієнт дійсно перекидав Іванцову дані АРМОР. Але захист наполягає: у 2014-15 роках Гусаров не знав, що той втік до Криму — думав, що він досі працює в УДО. Сторожук каже, що не знає, звідки СБУ взяла повідомлення Іванцова про те, що він у Криму. Спецслужба опублікувала ці роздруківки в інтернеті, але, за словами адвокатки, у матеріалах справи їх немає.

Працівник НАБУ Віктор Гусаров під час засідання Київського апеляційного суду Києва, 8 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

"Інформація передавалася співробітнику Управління державної охорони. На той час ніхто не знав, що це буде зрадник, що він буде тікати за кордон та вчиняти якісь дії проти України. Те, що сам факт передачі такої інформації вже є державною зрадою, як на мене, занадто притягнуто [за вуха]. А матеріалах немає жодних підтверджень, що це дійсно було на шкоду суверенітету й державності", — сказала захисниця.

Вона повідомила, що справу щодо Гусарова відкрили ще в 2019 році. У 2024-му СБУ вже обшукувала його квартиру, після чого він давав свідчення з використанням поліграфа. За словами Сторожук, тоді претензій до її клієнта спецслужба не мала.

Одразу після затримання Гусарова керівництво НАБУ заявило, що знало про розслідування щодо нього ще з серпня 2023 року. Вони проводили внутрішню перевірку разом із СБУ, але не отримали підтверджень, що Гусаров у 2014-15 роках знав про зв’язки Іванцова з російськими спецслужбами. НАБУ наполягає: у 2024 році СБУ усно повідомила їм, що "доказів участі Гусарова в антидержавної діяльності немає". На засідання щодо арешту Гусарова прийшов його керівник, який підтвердив, що після перевірки спецслужба не мала до нього претензій.

СБУ затримала Гусарова, коли він із дружиною їхав на роботу в Київ із передмістя. Адвокатка Сторожук заявила, що спецслужбісти побили її клієнта й так змусили його розблокувати смартфон.

Захисниця, як і Гусаров, просили випустити його з-під варти. "Я не переховувався, завжди надавав свідчення, сам запропонував пройти поліграф, коли був перший обшук у 2024 році. Відкрив усі свої ґаджети, показав оперативникам, надав всі пояснення", — сказав Гусаров. Проте суддів це не переконало: колегія на чолі з В’ячеславом Гулєм залишила його під вартою. А через тиждень, 15 вересня Шевченківський суд Києва продовжив Гусарову арешт іще на два місяці.