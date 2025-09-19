Наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо "стіни дронів" — Єрмак

Наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення “стіни дронів” уздовж східного кордону для захисту від російських атак. До цього проєкту має долучитися і Україна.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак відзначив, що Україна — єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти Росії.

"З часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися, а за останні роки ключову роль відіграють дрони. Саме тому потрібно змінювати й армії, робити ставку на ШІ, який буде в БПЛА, як в ударних, так і в зенітних", — наголосив посадовець.

Раніше про необхідність розробити "стіну дронів" уздовж усього східного флангу Євросоюзу казав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19-ї години перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.