Українця, який запустив дрон над урядовими будівлями в Польщі, депортують

З Польщі депортують 21-річного українця, який запустив дрон над урядовими будівлями та резиденцією президента у Варшаві 15 листопада. Також йому буде заборонено вʼїзд до країн Шенгенської зони протягом наступних пʼяти років.

Про це повідомляє RMF24.

Окрім того, хлопець також сплатив штраф у розмірі 4000 злотих за порушення статті 212 Закону про авіацію. Його доправлять до одного з прикордонних пунктів на кордоні з Україною та депортують.

17-річна громадянка Білорусі, яку затримали разом з українцем, перебуває у статусі свідка. Наразі її відпустили.

За даними RMF24, Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) розслідує, чи не був політ дрона над палацом Бельведер "шпигунського характеру". Під час перевірки телефонів затриманих, жодних доказів їхньої причетності до іноземних розвідок не виявлено.

Нагадаємо, 15 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що співробітники служби безпеки знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та резиденцією президента. Поліція затримала двох громадян Білорусі.

Наступного дня стало відомо, що у справі про дрон затримали і допитали 21-річного українця і 17-річну громадянку Білорусі. У Службі державної охорони повідомили, що безпілотник не становив загрози.

За попередніми даними, українець нещодавно закінчив курс оператора дронів, і запуск 15 вересня мав стати для нього дебютним. Припускають, що хлопець хотів справити враження на дівчину. Він нібито не знав, що територія, над якою запустили безпілотник, є безпольотною зоною.

Поліція вилучила дрон і зараз триває експертиза, яка має встановити, чи це був стандартний дрон, чи оснащений додатковим обладнанням для запису.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".