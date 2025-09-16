У Польщі у Люблінському воєводстві 10 вересня під час російської дронової атаки було пошкоджено дах приватного будинку. 16 вересня польські медіа повідомили, що дах могла пошкодити ракета польського винищувача F-16, а не російський дрон. Президент Навроцький вимагає пояснень від уряду.

Про пошкодження будинку написало видання Rzeczpospolita; заяву президента Кароля Навроцького передає Бюро національної безпеки Польщі у соцмережі X.

"Після публікації матеріалу виданням Rzeczpospolita президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інституції, щоб прояснити це питання якнайшвидше", — йдеться у повідомленні Бюро.

Польська прокуратура не ідентифікувала обʼєкт, який пошкодив дах приватного будинку у селі Вирики, Люблінського воєводства. За даними Rzeczpospolita, пошкодити дах могла ракета "повітря-повітря" з винищувача F-16, у якій не спрацювала система наведення. Ракета не вибухнула, тому пошкодження мінімальні.

Rzeczpospolita також повідомляє, що слідчі вже мають цю інформацію, але не публікують її через побоювання суспільної реакції поляків.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на публікацію Rzeczpospolita та вимогу президента Навроцького щодо доповіді про ситуацію на Раді безпеці Польщі. Свою відповідь Дональд Туск опублікував у соцмережі X.

"Вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лежить на винуватцях провокації з використанням дрона, а саме на Росії. Відповідні служби після завершення розслідування повідомлять громадськість, уряд та президента про всі обставини інциденту. Руки геть від польських солдатів", — написав Дональд Туск.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.