Перейти до основного змісту
У Польщі ракета з F-16 могла пошкодити будинок під час дронової атаки РФ. Навроцький вимагає пояснень, в уряді відповіли
ПОЛЬЩАРОСІЯОбстрілиПОЛІТИКАСВІТВІЙНА

У Польщі ракета з F-16 могла пошкодити будинок під час дронової атаки РФ. Навроцький вимагає пояснень, в уряді відповіли

Марія Патока
Розмір шрифту
Польща
Військовослужбовці польської армії оглядають пошкоджений будинок із переламаними кроквами даху та обваленою цегляною стіною після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну, і деякі з них були збиті польською стороною, Вирики, Люблінське воєводство, Польща, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Kacper Pempel

У Польщі у Люблінському воєводстві 10 вересня під час російської дронової атаки було пошкоджено дах приватного будинку. 16 вересня польські медіа повідомили, що дах могла пошкодити ракета польського винищувача F-16, а не російський дрон. Президент Навроцький вимагає пояснень від уряду.

Про пошкодження будинку написало видання Rzeczpospolita; заяву президента Кароля Навроцького передає Бюро національної безпеки Польщі у соцмережі X.

"Після публікації матеріалу виданням Rzeczpospolita президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інституції, щоб прояснити це питання якнайшвидше", — йдеться у повідомленні Бюро.

Польська прокуратура не ідентифікувала обʼєкт, який пошкодив дах приватного будинку у селі Вирики, Люблінського воєводства. За даними Rzeczpospolita, пошкодити дах могла ракета "повітря-повітря" з винищувача F-16, у якій не спрацювала система наведення. Ракета не вибухнула, тому пошкодження мінімальні.

Rzeczpospolita також повідомляє, що слідчі вже мають цю інформацію, але не публікують її через побоювання суспільної реакції поляків.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на публікацію Rzeczpospolita та вимогу президента Навроцького щодо доповіді про ситуацію на Раді безпеці Польщі. Свою відповідь Дональд Туск опублікував у соцмережі X.

"Вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лежить на винуватцях провокації з використанням дрона, а саме на Росії. Відповідні служби після завершення розслідування повідомлять громадськість, уряд та президента про всі обставини інциденту. Руки геть від польських солдатів", — написав Дональд Туск.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок