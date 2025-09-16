Дрон над центром Варшави: у Польщі затримали українця і білоруску

У справі про дрон, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у польській столиці Варшаві, затримали і допитали 21-річного українця і 17-річну громадянку Білорусі. У Службі державної охорони повідомили, що безпілотник не становив загрози.

Про це повідомляють TVP Info та Polsat News.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик повідомив, що операторів дрона затримали близько 19:00 15 вересня.

"Дрон літав над місцями, де не мав права літати. Його збили. Людей, які керували дроном, також затримали... Цих людей допитували вночі. Побачимо, які будуть результати цих процедур. Для мене дуже гарна новина полягає в тому, що це спрацювало дуже швидко: дрон з’явився, і протягом дуже короткого часу його нейтралізували, а людей затримали. Держава знову втрутилася" – сказав він.

Дущик зазначив, що у палаці Бельведер та його околицях живуть і перебувають "найважливіші люди країни", тому це місце має бути під особливим наглядом.

За словами урядовця, в ситуації з дроном не можна виключати жодної версії: це могла бути випадковість, але затримані могли записувати реакцію співробітників SOP.

Представник командування Служби державної охорони полковник Богуслав П'юрковський повідомив, що безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві, не становив загрози.

Дрон був помічений у понеділок над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві.

"Співробітники Служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози для об'єкта не було", – розповів П'юрковський.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що у розслідуванні бере участь Агентство внутрішньої безпеки (ABW), повідомляє Interia.

За попередніми даними, українець нещодавно закінчив курс оператора дронів, і запуск 15 вересня мав стати для нього дебютним. Припускають, що хлопець хотів справити враження на дівчину. Він нібито не знав, що територія, над якою запустили безпілотник, є безпольотною зоною. Керували дроном обоє затриманих.

Поліція вилучила дрон і зараз триває експертиза, яка має встановити, чи це був стандартний дрон, чи оснащений додатковим обладнанням для запису.

"Ми спростовуємо чутки, що це масштабна шпигунська операція. На цьому етапі цього не можна однозначно стверджувати. Це молоді люди. Можливо, все сталося через безтурботність чи через незнання, а можливо, вони просто хотіли зняти ролик над Лазенківським парком (парк у центрі Варшави, неподалік якого розташований Бельведер, — ред.), тим більше, що вони перебували саме там", — пояснив Добжинський.

За даними RMF 24, і білоруска, і українець перебувають у Польщі на законних підставах. 17-річна дівчина приїхала до країни кілька днів тому, а юнак живе у Польщі вже вісім років.

Розслідування триває за фактом порушення авіаційного законодавства, зокрема, виконання польотів у забороненій зоні. Це загрожує покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

15 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що співробітники служби безпеки знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та резиденцією президента. Поліція затримала двох громадян Білорусі.