Президент США Дональд Трамп перед вильотом до Великої Британії заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду". Так Трамп відповів на запитання про зустріч із Зеленським під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це Дональд Трамп повідомив під час брифінгу з Білого дому перед вильотом до Великої Британії.

Трампа запитали про те, чи зустрінеться він з президентом України Зеленським у Нью-Йорку під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

"Зеленському доведеться піти на угоду. Йому доведеться піти на угоду, а країнам Європи доведеться перестати купувати російську нафту. Я не хочу, щоб вони купували російську нафту. Я хочу, щоб вони припинили. Я хочу, щоб ця війна припинилась", — сказав Трамп.

На яку саме угоду доведеться піти президенту України — президент США не пояснив.

Також Трамп додав, що він "любить Україну та українців" і хоче зупинити війну. Він також повторив, що війну, яку розпочала Росія проти України "важко зупинити" через "ненависть між Зеленським та Путіним".

13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

За словами Трампа, імпорт нафти з Росії послаблює переговорну позицію між країнами НАТО та Росією щодо припинення війни в Україні. Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200 тисяч — 250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.

18 серпня 2025 року Трамп заявив, що після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Український лідер заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов". Лідер Кремля запросив Зеленського на переговори до Москви, проте Зеленський відмовився, а згодом запросив Путіна до Києва.