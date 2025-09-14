У Польщі зростає хвиля проросійських настроїв та антипатії до України — Туск

У неділю, 14 вересня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зростання "хвилі проросійських настроїв та антипатії до України" в країні.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, ця хвиля "створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій", і політикам потрібно її зупинити, а не "плисти по ній".

"Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка переживає труднощі, зростає, підживлювана Кремлем на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків — зупинити цю хвилю, а не плисти на ній. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу", — написав Туск.

Раніше Туск розкритикував своїх опонентів, які ставлять під сумнів, чи не був інцидент із порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками провокацією з боку України.

"У партії "Право і справедливість" (PiS) та "Конфедерації" (Konfederacja) тривають дебати щодо того, чи були дрони провокацією з боку України, польського уряду, чи помилкою. Незважаючи на те, що кажуть польські розвідувальні служби, військові, президент і прем'єр-міністр, вони роблять усе можливе, щоб зняти з Росії відповідальність за напад 10 вересня", — писав Туск.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.