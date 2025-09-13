Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький наголосив, що за сім годин було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі, що виключає випадковість.

Про це він заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня.

За словами дипломата, в ніч з 9 на 10 вересня 19 російських військових безпілотників, що пролітали над територією України та Білорусі, порушили польський повітряний простір, таким чином перетинаючи кордони Польщі, НАТО та ЄС.

"Такі інциденти траплялися й раніше, але цього разу ми знаємо, що вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, територіальна цілісність Польщі була навмисно порушена в таких безпрецедентних масштабах. Ми знаємо, що це не була помилка. Наш російський колега назвав це можливою “помилкою чи збігом обставин”. Знаєте, один чи два рази це може бути збіг обставин чи несправність, але не 19 разів", — сказав Босацький.

Він зазначив, що Польща разом з союзниками знищила цілі, які "намагалися атакувати польські будинки".

Польський урядовець зазначив, що представник РФ стверджував, що, можливо, це не російські дрони, але на уламках знайдено написи російською мовою. Він звинуватив російських дипломатів у брехні.

"Він постійно повторював, що причиною цієї, знову ж таки, неоорвеллівської фрази, "нібито агресії", яка, як він сам визнав, спричинила сотні тисяч невинних жертв, був "нелегітимний режим", або фашистський режим. Знаєте, ми в регіоні пам'ятаємо таку ж риторику російських дипломатів, коли Радянська Росія, напала на Чехословаччину в 1968 році, Угорщину в 1956 році або Польщу разом з нацистською Німеччиною у вересні 1939 року після підписання пакту Рібентропа-Молотова", — сказав Босацький.

Він наголосив, що Росія хоче підпалити регіон і закликав ООН реагувати на злочинні дії Росії засудженням, "яке має служити критичним превентивним заходом для деескалації ситуації".

"У цій залі, постійний член Ради Безпеки сидить як суддя у власній справі, порушуючи Статут ООН, захисником та гарантом якого має бути ця країна. Ми закликаємо Раду реагувати на злочинні дії Росії єдиним, однозначним та негайним засудженням, яке має служити критичним превентивним заходом для деескалації ситуації та стримування подальших дій, пов'язаних з цією карткою. Що стосується Росії, ми очікуємо, що вона візьме на себе повну відповідальність за цей невиправданий акт, пояснить причини вторгнення та вживе всіх заходів, щоб такі інциденти не повторювалися в майбутньому", — сказав польський урядовець.

Босацький наголосив, що Росії не вдасться залякати Польщу і вона продовжить допомагати Україні.