Рубіо незрозуміло, чи навмисно РФ відправила дрони на територію Польщі

Державний секретар США Марко Рубіо в суботу, 13 вересня, заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір цього тижня є неприйнятним, але залишається незрозумілим, чи навмисно Росія відправила безпілотники на територію Польщі.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим та небезпечним розвитком подій. Безсумнівно: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були цільовими цілі саме до Польщі”, – сказав Рубіо журналістам перед поїздкою до Ізраїлю та Великої Британії.

Рубіо сказав, що якщо дрони були спрямовані на Польщу, “якщо докази приведуть нас туди, то, очевидно, це буде дуже ескалаційний крок”.

“"Існує також низка інших можливостей, але, думаю, ми хотіли б мати всі факти й проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення," — додав він.

У п'ятницю, 12 вересня, Польща відхилила припущення президента США Дональда Трампа про те, що порушення повітряного простору Польщі російськими дронами могло бути помилкою. Міністр закордонних справ Польща заявив Reuters, що Польща сподівається, що Вашингтон вживе заходів, щоб висловити солідарність з Варшавою.

У п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй США назвали порушення повітряного простору "тривожними" та пообіцяли "захищати кожен сантиметр території НАТО".

Росія заявила, що її війська атакували Україну під час вторгнення дронів і що вона нібито не мала наміру завдавати ударів по цілях у Польщі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.