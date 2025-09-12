Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, обговоривши питання гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив у своєму Х.

За словами Зеленського, Росія не лише не демонструє бажання завершити війну, а й вдається до ескалації та реальних загроз Європі, зокрема запуску дронів по території Польщі. Зважаючи на це, наголосив президент, що потрібно якнайшвидше завершити роботу над гарантіями безпеки.

Також сторони обговорили готовність України поділитися досвідом та зробити внесок у спільну оборону НАТО. Зеленський наголосив на пропозиції спільно перехоплювати всі російські цілі.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.