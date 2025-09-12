Сікорський: Польща розширить військову співпрацю з Україною

Польща планує розширити військову співпрацю з Україною та стати найбільшим бенефіціаром європейського інструменту SAFE — 47 мільярдів євро, частину яких спрямують на спільні оборонні проєкти

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва 12 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

"НАТО показало свою військову спроможність нейтралізувати російські дрони [які порушили повітряний простір Польщі]. Путін не досяг своїх цілей, а натомість об’єднав НАТО, Європу і турецьку націю", — зазначив Сікорський.

Міністр підкреслив, що посилення російських атак після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці свідчить про небажання Москви йти на мир та припинення вогню, яке підтримує Україна.

"Ми не відмовляємося від наших союзників і залишаємося непохитними у підтримці України", — заявив він.

Сікорський повідомив, що Польща розширюватиме військову співпрацю з Україною через двостороннє фінансування та інструмент SAFE ЄС. Варшава стане найбільшим бенефіціаром — 47 мільярдів євро, частина яких піде на спільні оборонні проєкти.

Окремо глава польської дипломатії закликав Угорщину скасувати блокування коштів Європейського фонду миру та вето на переговори про вступ України до ЄС. Він підкреслив, що вступ Києва до Євросоюзу є пріоритетом порядку денного.

Відповідаючи на питання журналістів про можливу атаку на хаб у Жешуві, Сікорський сказав, що не може підтвердити чи спростувати це, оскільки дрони були збиті. Він наголосив, що дрони залітали з території Білорусі протягом семи годин, і спростував твердження про "українську провокацію" як частину російської пропаганди.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.