Дрони РФ у Польщі: Рютте задоволений реакцією США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що був дуже задоволений реакцією США на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі. Рютте назвав “дуже чіткою” реакцію з боку президента Дональда Трампа і посла США при НАТО.

Про це Рютте розповів на спільній з верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем пресконференції в Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.

“Я вважаю, що реакція США була дуже чіткою з боку американського президента, а також з боку посла тут. Абсолютно очевидно, що ми всі єдині в цьому питанні. Прихильність Америки до НАТО є непохитною в усіх сенсах, у цьому немає сумнівів. Тому я був дуже задоволений реакцією США, і я не розголошую кожну телефонну розмову, кожну дискусію, яку я маю”, — сказав Рютте.

Він додав, що у пресі можна побачити повідомлення про телефонну розмову польського президента з Дональдом Трампом.

Рютте розповів, що також розмовляв з польським президентом.

“Я вважаю, що це була дуже хороша телефонна розмова, яка, безсумнівно, сприяла налагодженню чудових відносин. Обидва лідери налагоджували ці відносини минулого тижня під час візиту нового польського президента до Білого дому. Тож я абсолютно задоволений цим телефонним дзвінком”, — сказав Рютте.

Головнокомандувач ОЗС НАТО Гринкевич повідомив, що в операції зі збиття російських дронів американські кінетичні потужності не були задіяні.

“Що стосується (залучення — ред.) військових ресурсів США, то я тут, і я беру участь у цьому процесі. І зобов'язання Сполучених Штатів щодо інтегрованої військової структури альянсу залишаються в силі. Щодо кінетичних ресурсів, то днями їх не було. Це пов'язано з ротацією сил, які ми маємо для різних місій в рамках альянсу, і це просто питання планування, більше ніж будь-що інше”, — сказав Гринкевич.

Рютте також оголосив про старт військової операції "Східний вартовий", яка найближчими днями посилить обороноздатність Альянсу на східному фланзі та залучить ресурси низки країн-членів.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.